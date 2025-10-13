BIST 10.660
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'a gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a gitti.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zirve'de hitapta bulunması, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

