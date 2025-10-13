Elektrik faturalarını görenler şok yaşayacak! O tarihten sonra ikiye katlanıyor...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki tüketim sınırını yıllık 5 bin kWh'dan 3 bin kWh'a düşürmeye hazırlanıyor. Bu karar sonrası 3 bin kWh'dan fazla harcayanlar elektriği gerçek maliyetine daha yakın ödeyecek.

Devlet desteğinin kaldırılmasıyla aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1.483 TL'ye yükselecek.

Elektrik tarifelerinde yeni dönem için geri sayım başladı. Yıllık tüketim sınırının 5.000 kWh'den 3.000 kWh'ye düşürülmesiyle birlikte, Ocak 2026'dan itibaren yüksek tüketimli aboneler elektriği gerçek maliyetinden ödeyecek. Uzmanlara göre bu düzenleme, hanelerin yüzde 15'ini doğrudan etkileyecek ve faturalar ortalama yüzde 60 artacak.

YILLIK SINIR 3000 KWH

Mevcut durumda yıllık 5.000 kWh olan tüketim sınırı 3.000 kWh'ye düşürülmesiyle ilgili Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, son kaynak tedarik tarifesi olarak bilinen uygulamanın geçen yıl gündeme geldiğini ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da devreye girdiğini belirterek, "Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak" dedi.

YENİ TARİFE 2026 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı'nın hazırladığı yeni mo­delin 1 Ocak 2026 itibarıyla dev­reye alınması, değişikliklerin Şubat 2026 faturalarına yan­sıması öngörülüyor.

İŞTE YENİ YILDA ÖDENECEK FATURA

Yeni tarifeye göre; aylık 250 kilovatsaat elektrik tüketen bir hane, şu anda 662 TL ödüyor. 3.000 kWh'ın üstüne devlet desteğinin kesilmesiyle; 2026 itibarıyla bu tutar yaklaşık yüzde 124 artışla 1.483 TL'ye çıkacak. Benzer şekilde, şu anda 973 TL olan elektrik faturası 2.137 TL'ye, 1.128 TL olan fatura ise 2.462 TL'ye ulaşacak.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK?

Yeni sistemde bazı gruplar destekten muaf tutulmayacak. Destekten yararlanmaya devam edecek olanlar şunlardır:

AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri

Köy tüzel kişiliğine ait su tesisleri

Tarımsal sulama abonelikleri

İbadethaneler ve cemevleri

Muhtarlık hizmet binaları

Dernek ve vakıflar

Şehit aileleri ile muharip/malul gaziler

Sağlık nedeniyle cihaza bağlı yaşayan tüketiciler