İsrail Başbakanı Netanyahu, Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği ve bugün Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirildi.Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump yanındayken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davet edilmediği Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılmayı değerlendirdiği ifade edildi. Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz açıklama yapılmadı.

Zirveye çok sayıda devlet başkanı katılacak

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

