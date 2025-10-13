BIST 10.651
Kuveyt Türk'ten dış ticaret müşterilerine indirimli paketler

Kuveyt Türk, dış ticaret yapan firmalara yönelik yeni kampanyasını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar geçerli kampanyada müşteriler, "3 Aylık İndirimli İthalat Paketi", "3 Aylık İndirimli İhracat Paketi" ve "3 Aylık İndirimli Dış Ticaret Paketi" seçenekleri arasından ihtiyaçlarına uygun paketi seçebilecek.

Paketler, satın alındığı tarihten itibaren üç ay boyunca geçerli olacak. Müşteriler indirimli paketlerle içerikte belirtilen adet ve tutarlardaki işlemleri ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Kuveyt Türk'ün hızlı, güvenilir ve dijital çözümleriyle işlemlerini kolayca tamamlayabilecek tüm dış ticaret müşterileri, yıl sonuna kadar kampanyadan yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, dış ticaretin ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak dış ticaret yapan firmaların yanında yer almayı, onlara hem maliyet avantajı hem de güvenilir dijital çözümler sunmayı önemsiyoruz. Hazırladığımız üç farklı paketle firmalarımız, dış ticaret işlemlerini üç ay boyunca avantajlı koşullarda gerçekleştirebilecek. Biz yalnızca finansman sağlayan değil, aynı zamanda danışman bankacılık yaklaşımıyla süreçleri kolaylaştıran bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz."

