67 bin insanın kanına giren Netanyahu Trump'a altın barış güvercini hediye etti

Gazze Şeridi'nde 67 binden fazla Filistinlinin ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye etti.

Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Trump ile Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde görüştü.

Bu görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu Meclis'te İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan yerel basına yansıyan haberde, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıldan fazla süren saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

