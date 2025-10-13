BIST 10.651
OPET, The International Business Awards 2025'te 1 altın, 4 bronz ödül aldı

OPET, The Stevie Awards'ın en geniş ödül programı The International Business Awards (IBA) 2025'te önemli bir başarıya imza atarak, 1 Altın ve 4 Bronz Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "iş dünyasının Oscar'ı" olarak görülen Stevie Ödülleri kapsamında, OPET bu yıl enerji sektöründeki yenilikçi yaklaşımını ortaya koyan "Akıllı İstasyon" konseptiyle "Company of the Year-Energy-Large/Yılın Şirketi-Enerji (Büyük Ölçek)" kategorisinde Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

OPET'in çeyrek asırdır sürdürdüğü ve sosyal sorumluluk alanında bir dönüm noktası olan "Temiz Tuvalet Kampanyası" da 3 ayrı kategoride ödül aldı.

Kampanya, "Achievement in Corporate Social Responsibility/Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Başarı", "Corporate Social Responsibility Program of the Year in Europe/Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" ve "Sustainability Service of the Year in Europe/Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Hizmeti" dallarında Bronz Stevie ödülleri kazandı.

OPET'in 25 yıldır aralıksız devam ettirdiği kampanya yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda anlayışının örneklerinden biri olarak öne çıktı. 10 Ekim'de Lizbon'da yapılan törende OPET adına ödülleri Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Lideri Gül Altan aldı.

Yılın Sosyal Etki Lideri kategorisinde altın ödül

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de toplumsal duyarlılığı iş dünyasının merkezine taşıyan vizyoner liderliğiyle, bu yıl ilk kez verilen ve alanında en prestijli unvanlardan biri olarak kabul edilen "Social Impact Leader of the Year-Yılın Sosyal Etki Lideri" dalında Altın Stevie Ödülü kazandı.

Öztürk, Türkiye'de bir temizlik devrimi yaratan Temiz Tuvalet Kampanyası başta olmak üzere 13 uzun soluklu sosyal fayda projesini oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Türkiye adına bu önemli ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Ben insan için çalışıyorum, sevgi için, barış için ve daha aydınlık günler için çalışıyorum. İş insanı olarak bizlere düşen en önemli görev toplumsal sorunlara kayıtsız kalmamak, işimizin gücünü çözümün bir parçası haline getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Program jürisi tarafından yapılan değerlendirmede, Öztürk'ün, sürdürülebilirlik alanındaki örnek projeleri ve uzun soluklu vizyonuyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de büyük takdir toplayarak ödüle değer bulunduğuna işaret edildi. Jürinin değerlendirmesinde Öztürk'ün OPET'in yıllardır üst üste "en sevilen", "en itibarlı", "superbrands" gibi pek çok ödüle değer bulunmasında ve enerji sektörünün çehresinin değişmesinde büyük katkısı olduğunun altı çizildi.

Stevie Awards, her yıl 70'in üzerinde ülkeden 15 binin üzerinde başvuru alıyor. Stevie Awards ödül programları arasında en bilineni olan International Business Awards (IBA), 2002'den bu yana ödül organizasyonları konusunda uzmanlaşmış Stevie Awards'ın 9 ödül programından biri olarak öne çıkmakta. Bu yıl 22 ana kategori ve 661 alt kategoride verilen ödüller, iş dünyasının en saygın uluslararası başarı göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

