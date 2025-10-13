BIST 10.654
"Şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" tuzağı! E-Devlet şifrelerini vermişler

Anadolu Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, bazı vatandaşları kredi vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekipler, bazı vatandaşların "şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını tespit etti. Ekiplerin 6 ay boyunca fiziki ve teknik takipler sonucunda 6 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 31 telefon, 3 dizüstü bilgisayar, 46 sim kart, 3 kaşe ve mağdurlara ait çok sayıda kişisel belge ile bazı faturalar bulundu.

Şüphelilerin mal varlıklarının yanı sıra yaklaşık 400 milyon lira ile toplam 16 şirkete el konuldu. Şirketlerde toplam 10 milyar lira tutarında para trafiği olduğu belirlendi.

e-Devlet şifrelerini vermişler

Şüphelilerin "şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" vaadiyle mağdurları dolandırdıkları, mağdurların kendi rızasıyla e-Devlet şifrelerinin yanı sıra banka ve kişisel bilgilerini bu kişilere verdikleri anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

