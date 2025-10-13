BIST 10.651
DOLAR 41,81
EURO 48,48
ALTIN 5.475,70
HABER /  DÜNYA

2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, Hollandalı Joel Mokyr, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt'e verildi.

Abone ol

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Açıklamaya göre, Joel Mokyr, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle" bu ödüle layık görülürken Philippe Aghion ve Peter Howitt "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine" ilişkin çalışmaları dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Profesör Daron Acemoğlu ile İngiliz Profesörler Simon Johnson ve James Robinson kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aras Bulut İynemli'nin yatırımı merak ediliyordu! İşte kazancını yatırdığı yer...
Aras Bulut İynemli'nin yatırımı merak ediliyordu! İşte kazancını yatırdığı yer...
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
OPET, The International Business Awards 2025'te 1 altın, 4 bronz ödül aldı
OPET, The International Business Awards 2025'te 1 altın, 4 bronz ödül aldı
Kuveyt Türk'ten dış ticaret müşterilerine indirimli paketler
Kuveyt Türk'ten dış ticaret müşterilerine indirimli paketler
67 bin insanın kanına giren Netanyahu Trump'a altın barış güvercini hediye etti
67 bin insanın kanına giren Netanyahu Trump'a altın barış güvercini hediye etti
Dervişoğlu'ndan, Mansur Yavaş'a sürpriz ziyaret
Dervişoğlu'ndan, Mansur Yavaş'a sürpriz ziyaret
İsrail Başbakanı Netanyahu, Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılacak
İsrail Başbakanı Netanyahu, Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılacak
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Elektrik faturalarını görenler şok yaşayacak! O tarihten sonra ikiye katlanıyor...
Elektrik faturalarını görenler şok yaşayacak! O tarihten sonra ikiye katlanıyor...
Dilencilik yapan kadının üzerinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Dilencilik yapan kadının üzerinden çıkanlara inanamayacaksınız!
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için Mısır'a gitti