BIST 10.614
DOLAR 41,80
EURO 48,40
ALTIN 5.488,56
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 67 bin 869’a yükseldi

Gazze’de can kaybı 67 bin 869’a yükseldi

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze Şeridi’nde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında son 24 saatte 60’ı eski saldırılara ait olmak üzere 63 sivilin cansız bedeni çıkarıldı. Saldırılar nedeniyle toplam can kaybı 67 bin 869’a ulaştı.

Abone ol

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosu, ateşkesin ardından yürütülen enkaz çalışmalarıyla daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son yazılı açıklamada, bölgede yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere toplam 63 sivilin cansız bedeni ve 39 yaralı ulaştırıldı. Bu ölümlerin 60’ının, daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazı altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi.

Bu son verilerle birlikte, İsrail’in başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 67 bin 869’a, yaralı sayısı ise 170 bin 105’e yükseldi. Enkaz çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, can kaybı sayısındaki artışın sürmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Günlerce konuşuldular! Uyuşturu operasyonu yapılan ünlülerin bazıları itiraf etti
Günlerce konuşuldular! Uyuşturu operasyonu yapılan ünlülerin bazıları itiraf etti
Netanyahu, ABD Başkanı Trump için bakın ne dedi
Netanyahu, ABD Başkanı Trump için bakın ne dedi
Melodili yol yayılıyor: İşte yeni adres ve çalan marş
Melodili yol yayılıyor: İşte yeni adres ve çalan marş
Mersin'de korkunç kaza! Evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Mersin'de korkunç kaza! Evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı
Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi
Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi
Corendon Airlines, Avrupa'dan Cidde ve Medine'ye seferler başlattı
Corendon Airlines, Avrupa'dan Cidde ve Medine'ye seferler başlattı
Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturma! Eski Başkan Turgay Erdem hakkında yeni karar
Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturma! Eski Başkan Turgay Erdem hakkında yeni karar
Tarihin en yüksek cari fazlası verildi Mehmet Şimşek'ten açıklama
Tarihin en yüksek cari fazlası verildi Mehmet Şimşek'ten açıklama
Netanyahu Mısır'daki zirveye katılma kararı almıştı! Son dakikada vazgeçti sebebi...
Netanyahu Mısır'daki zirveye katılma kararı almıştı! Son dakikada vazgeçti sebebi...
Arınç'tan sürpriz İmralı çıkışı! Gerekirse ben gider görüşürüm
Arınç'tan sürpriz İmralı çıkışı! Gerekirse ben gider görüşürüm
Almanya'da şirket iflasları eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttı
Almanya'da şirket iflasları eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttı