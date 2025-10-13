Gazze’de can kaybı 67 bin 869’a yükseldi

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze Şeridi’nde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında son 24 saatte 60’ı eski saldırılara ait olmak üzere 63 sivilin cansız bedeni çıkarıldı. Saldırılar nedeniyle toplam can kaybı 67 bin 869’a ulaştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosu, ateşkesin ardından yürütülen enkaz çalışmalarıyla daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son yazılı açıklamada, bölgede yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere toplam 63 sivilin cansız bedeni ve 39 yaralı ulaştırıldı. Bu ölümlerin 60’ının, daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazı altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi.

Bu son verilerle birlikte, İsrail’in başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 67 bin 869’a, yaralı sayısı ise 170 bin 105’e yükseldi. Enkaz çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, can kaybı sayısındaki artışın sürmesi bekleniyor.