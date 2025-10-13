BIST 10.614
Mersin'de korkunç kaza! Evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Hasan K.'nın kullandığı 33 AJM 213 plakalı nakliye kamyonu, Tömük Mahallesi 805 Sokak'taki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

EVİN DEPOSUNA ÇARPTI

Müstakil evin deposuna çarpıp yan yatan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Araçta sıkıştıkları yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle duvarı yıkılan depodaki bazı malzemeler hasar gördü.

Deponun sahibi Ramazan Karabulut, AA muhabirine virajı dönemeyen kamyon sürücüsünün duvara çarptığını söyledi.

Araçtakilerin yardımına koştuklarını belirten Karabulut, "Adamlarda bir şey yok, can kaybı yok. Önemli olan o. Bura daha önce ahırdı, şimdi depo olarak kullanıyoruz. Kamyon eve girer diye korktuk." dedi.

