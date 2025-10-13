Melodili yol yayılıyor: İşte yeni adres ve çalan marş

Melodili yol uygulamasına yenisi eklendi. Edirne-Kırklareli karayolunda sürücüler yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

Abone ol

Melodili yol uygulaması yayılıyor. Uygulamanın hayata geçtiği yeni yol, Edirne-Kırklareli karayolu oldu. Hayata geçirilen uygulama kapsamında yolun Söğütlüdere Köyü mevkisinden geçenler melodili yol uygulamasını deneyimleyebiliyor.

BU SEFER MEHTER MARŞI ÇALIYOR

Edirne-Kırklareli arasında seyahat eden sürücüler melodili yolun bulunduğu alandan 80 kilometre hızla giderek Mehter Marşı'nı dinliyor.

Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.

Oyuklar veya işaretlemeler araçların yoldan belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor.

Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek belirlenen melodi duyuluyor.

Uygulama Türkiye'de ilk kez mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlanmıştı.