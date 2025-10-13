BIST 10.626
DOLAR 41,80
EURO 48,39
ALTIN 5.477,64
HABER /  GÜNCEL

Melodili yol yayılıyor: İşte yeni adres ve çalan marş

Melodili yol yayılıyor: İşte yeni adres ve çalan marş

Melodili yol uygulamasına yenisi eklendi. Edirne-Kırklareli karayolunda sürücüler yolda Mehter Marşı eşliğinde seyahat edebiliyor.

Abone ol

Melodili yol uygulaması yayılıyor. Uygulamanın hayata geçtiği yeni yol, Edirne-Kırklareli karayolu oldu. Hayata geçirilen uygulama kapsamında yolun Söğütlüdere Köyü mevkisinden geçenler melodili yol uygulamasını deneyimleyebiliyor.

BU SEFER MEHTER MARŞI ÇALIYOR

Edirne-Kırklareli arasında seyahat eden sürücüler melodili yolun bulunduğu alandan 80 kilometre hızla giderek Mehter Marşı'nı dinliyor.
Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor.
Oyuklar veya işaretlemeler araçların yoldan belirli hızla geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor.
Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek belirlenen melodi duyuluyor.
Uygulama Türkiye'de ilk kez mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de korkunç kaza! Evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Mersin'de korkunç kaza! Evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı
Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi
Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi
Corendon Airlines, Avrupa'dan Cidde ve Medine'ye seferler başlattı
Corendon Airlines, Avrupa'dan Cidde ve Medine'ye seferler başlattı
Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturma! Eski Başkan Turgay Erdem hakkında yeni karar
Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturma! Eski Başkan Turgay Erdem hakkında yeni karar
Tarihin en yüksek cari fazlası verildi Mehmet Şimşek'ten açıklama
Tarihin en yüksek cari fazlası verildi Mehmet Şimşek'ten açıklama
Netanyahu Mısır'daki zirveye katılma kararı almıştı! Son dakikada vazgeçti sebebi...
Netanyahu Mısır'daki zirveye katılma kararı almıştı! Son dakikada vazgeçti sebebi...
Arınç'tan sürpriz İmralı çıkışı! Gerekirse ben gider görüşürüm
Arınç'tan sürpriz İmralı çıkışı! Gerekirse ben gider görüşürüm
Almanya'da şirket iflasları eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttı
Almanya'da şirket iflasları eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttı
"Şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" tuzağı! E-Devlet şifrelerini vermişler
"Şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" tuzağı! E-Devlet şifrelerini vermişler
2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Aras Bulut İynemli'nin yatırımı merak ediliyordu! İşte kazancını yatırdığı yer...
Aras Bulut İynemli'nin yatırımı merak ediliyordu! İşte kazancını yatırdığı yer...