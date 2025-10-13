BIST 10.614
Arzum OKKA, 10. yılında yeni modeli OKKA Elite'i tanıttı

Arzum, Türk kahvesinin köklü mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturmak amacıyla geliştirdiği OKKA Elite modelini müşterilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum OKKA'nın 10. yılına özel tasarladığı model, kahve keyfini sadece lezzetiyle değil, sunduğu pratik çözümlerle yukarıya taşımayı amaçlıyor.

Yenilikçi çizgilere sahip üründe "doğrudan fincana servis" özelliği köpüğü eşit şekilde bölerek her yudumda aynı yoğunluğu sağlarken, patentli pişirme teknolojisi de közde kavrulmuş kahvenin karakteristik lezzetini ve kokusunu fincana taşıyor. "Auto Brewing Altitude Detection" sistemi ise bulunduğu rakımı algılayarak suyun kaynama noktasını otomatik olarak tespit ediyor ve bu sayede her yerde aynı lezzette Türk kahvesi deneyimi sunuyor.

Fonksiyonel tasarımıyla kullanıcı deneyimini öne çıkaran model, kendi karıştırma mekanizmasıyla ideal kıvamın yakalanmasını sağlıyor. Otomatik temizleme özelliği, geniş su haznesi, dokunmatik paneli ve fincan büyüklüğü seçme fonksiyonu gibi teknolojik özellikleri sayesinde ürün, kahve molalarını daha kişisel ve konforlu hale getiriyor. Tek seferde iki tek ya da iki duble fincan hazırlama imkanı sunan model, bu ay itibarıyla Türkiye'de kahve tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Hem teknolojik yenilikleri hem de kültürel değerleri küresel boyuta taşımayı hedefleyen Arzum, 1 milyon adedi yurt dışı olmak üzere OKKA markası altında toplam 4 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Markanın internet sitesi ve bayilerinden ulaşılabilen OKKA Elite, ağustos ayında global pazarlarda da satışa sunulmuştu.

