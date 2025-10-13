BIST 10.626
DOLAR 41,80
EURO 48,39
ALTIN 5.477,64
17 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Sıkışan çuvalı çıkarmak istedi önce kolu...

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım makinesine sıkışan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Amcası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, amcası N.K'nin kullandığı 35 BD 039 plakalı traktöre takılı rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmak isteyen Adem K, önce kolunu sonra da bedenini makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı rotovatörden çıkartılan Adem K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü N.K. ekiplerce gözaltına alındı.

