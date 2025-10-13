Deprem korkusu taşınmaya itti! Burcu Kara bakın nereye taşınıyor...

Ünlü oyuncu Burcu Kara, deprem endişesi nedeniyle doğup büyüdüğü İznik'teki köy evinden taşındığını duyurdu. Sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yapan Kara, "Bu evde büyüdüm, ama artık korkularımız ağır bastı" dedi. Oyuncunun sözleri takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Abone ol

Oyuncu Burcu Kara, yıllardır yaşadığı İznik'teki köy evinden taşındığını duyurdu. "Deprem korkusu nedeniyle ailece yeni bir apartmana taşınıyoruz" diyen Kara, sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Kara, uzun süredir kameralar önünden uzak, sakin bir hayat sürdürüyordu. Kariyerinde önemli projelere imza atan oyuncu, bir süre önce farklı bir sektöre yönelmiş ve gözlerden uzak yaşamını İznik'teki köy evinde devam ettirme kararı almıştı.

Ancak Kara, son paylaşımıyla hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü evi deprem endişesi nedeniyle terk etmek zorunda kaldığını şu ifadelerle duyurdu, "Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm evden maalesef eşyalarla ayrıldık. 99 yılından önce yapıldı bu ev, biz 92 yılında taşınmıştık. Depremden çok korkuyoruz. Annemler, halamlar hep birlikte yeni yapılan aile apartmanına taşınıyoruz."

"UMARIM BİR GÜN GERİDÖNERİZ"

Ünlü oyuncu, "Gemlik, Bursa, İznik maalesef fay hattı üzerinde. Bu evi bırakıp gidiyoruz, maalesef…" sözleriyle duygularını dile getirdi. Kara, denizle iç içe büyüdüğü evinden ayrılmanın kendisini derinden etkilediğini belirterek, şu cümlelerle veda etti, "Bu denizde büyüdüm ben. Ailemin evinin bir ayağı deniz, bir ayağı göl. Bu yüzden vedalaşmak zor. Umarım bir gün geri döneriz."