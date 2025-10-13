Erdoğan'dan Mısır'a Netanyahu mesajı! Uçağı pisti pas geçti meğer sebebi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Erdoğan'ın uçağı "TUR" havalimanına inmek üzereyken, pisti pas geçip bir süre Kızıldeniz üzerinde turladı. Bu pas geçişin sebebinin Netanyahu'nun zirveye katılma girişimi olduğu ortaya çıktı. Netanyahu tepkiler gelince zirveye 'gitmeyeceğini' açıklamak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak, daha sonra havalimanına iniş yaptı. Uçağın pisti pas geçmesine neden olarak sosyal 'Netanyahu haberi' gösterildi. Uçaktaki gazetecilerden Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk iddiaları doğrularken TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki tüm detaylarıyla anlattı.

NETANYAHU'YU TRUMP DAVET ETTİRDİ..

Mısır'daki Şarm El Şeyh zirvesi planlandığında davetliler arasında Gazze katili Netanyahu bulunmuyordu. Zirveye başkanlık eden ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'dan önce bu sabah İsrail'e uğradı. Netanyahu ile olan görüşmesinde Trump, "Sen davetli değil misin?' diye soruyor. 'Değilim' deyince Sisi'yi arıyor, 'Netanyahu'yu da davet edelim' diyor". Bunun üzerine Netanyahu'nun davet edildiği ve katılacağı bilgisi duyuruldu.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI PAS GEÇEREK...

Bu haberin duyulduğu saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a varmak üzereydi. Netanyahu'nun katılacağı duyurulunca Erdoğan'ın uçağı Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak, daha sonra havalimanına iniş yaptı. TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, bu pas geçme olayına ilişkin şunları aktardı:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesi tüm katılımcılarına ABD başkanına ve İsrail başbakanına verilmiş bir mesajdı.

-Bunun bir adım ötesi Netanyahu gelmekte ısrar etse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı inse de zirveye katılmayacaktı.

-Zaten Netanyahu'nun zirveye katılacağı bilgisi birçok İslam ülkesinde tepki ile karşılanmıştı. Fakat buna en sembolik uyarıyı Sayın Cumhurbaşkanı uçağını piste pas geçirerek yaptı. Dünya diploması tarihine bir hamle olarak geçer"

SİSİ KARŞILADI LİDERLERLE BİRARADA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Mısır'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (ortada) ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer (solda) ile bir araya geldi. Erdoğan'ı havalimanında Sisi karşıladı.