Gazze'de ateşkes sonrası evlerine dönenler büyük bir yıkımla karşılaştı
Hamas ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkesle birlikte kuzeydeki Gazze kentine dönen yüz binlerce Filistinli, İsrail'in alt ve üst yapıyı tamamen tahrip etmiş olmasına rağmen topraklarını terk etmeyeceklerini belirtiyor.
Ateşkesle birlikte yüz binlerce Filistinli günlerdir konvoylar halinde gece gündüz demeden evlerine dönmeye çalışıyor. Burada onları motive eden duygu ise geride bıraktıkları "evlerine" yani onların tabiriyle "vatana" dönüş.
Ancak geri dönen Filistinliler, karşılaştıkları yıkımı görünce büyük bir şok ve hüzün yaşıyor. Yine de tabii bir iç güdüyle "hayatta kalma" mücadelesine girişiyor ve su gibi temel insani ihtiyaçlarını bile gideremedikleri yerlerde çadır kurmaya ve her şeye "sil baştan" başlamaya çalışıyor.
Gazze kentindeki Nafak bölgesinde yıkılan 4 katlı evlerinin enkazına çadır kurmaya çalışan Muhammed Imad Ehil (16) de eskiden yaşamış oldukları mahallenin tamamen yıkılmış olduğunu söyledi.
Ehil, "Burası çöle dönmüş. Ne bir ev kalmış ne de başka bir şey. Bütün mahalle yerle bir olmuş. Evler kısmen değil tamamen yıkılmış. Ne zamana kadar bu şekilde yaşayacağız. Artık başımızı sokacağımız bir ev bile yok." diyerek çaresizliğini dile getirdi.