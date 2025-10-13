Mısır'da tarihi Gazze Zirvesi! Trump: İkinci aşama başladı

Dünyanın gözü Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde. 20 dünya liderinin katılımıyla düzenlenen zirve, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 20 dünya liderinin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'da 'Barış Zirvesi' düzenleniyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail temaslarını tamamlayarak Mısır'a hareket etti. "Barış Zirvesi" için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine ulaşan Trump'ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Havalimanındaki kısa bir sohbetin ardından Barış Zirvesi'nin yapılacağı Uluslararası Konferans Merkezi'ne geçen Trump ve es-Sisi, ortak basın toplantısı düzenledi.

SON 100 YILIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Çok güçlü bir iş çıkarıyoruz burada. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 35 ülkeyi çağırdık herkes de geldi. Çok fazla saygı var. Çok büyük ilerleme kaydedildi.

Bu bölgeyi tamamen dönüştürmekten bahsediyoruz. Çok becerikli ortaklarımız var. Dünyanın en önemli günlerinden biri. Geçtiğimiz 100 yılın en önemli günü.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI

Rehineler döndü sıradaki adımlar, şu anda hala ölüleri arıyoruz. Birkaçının konumunu biliyorlar. 5-6 tanesini yeni bulduk. Ve hala bölgede ölüler aranıyor. Arama ekipleri aramalarını sürdürüyor. Ve daha fazlasını da bulacağımıza inanıyoruz. İkinci aşama başladı şu anda. Bu aşamalar aslında birbirleriyle birazcık iç içe. Gazze'ye bakıyoruz. Gazze'de çok fazla temizlik yapmamız gerekecek. Burada enkazdan bahsediyoruz. Evet, ben enkaz diyorum. Kazmamız gereken, incelememiz gereken çok enkaz var. Ve çok iyi bir iş çıkartıyoruz burada. Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Dünyadaki en zengin ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 35 ülke! Yalnızca 35 ülkeyi çağırdık. Ve çağırdığımız herkes de geldi.

TRUMP MISIR'A GELDİ

ABD Başkanı Trump'ın uçağı Mısır'a iniş yaptı. Trump'ın buradan Gazze Zirvesi'nin gerçekleşeceği kongre merkezine geçiş yapması bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, heyetiyle beraber Trump'ı karşılamak üzere uçağın yanına geldi.

MISIR'DA ŞİDDETLİ PATLAMA

Mısır’ın başkenti Kahire’de şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Görgü tanıkları, patlamanın ardından yoğun bir duman bulutu oluştuğunu bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını, büyük olasılıkla inşaat veya monoray güvenlik testlerinden kaynaklandığını açıkladı. Sosyal medyada bir askeri üs patlaması iddiaları ortaya atılsa da, Mısır makamları olayın kontrollü veya kazara gerçekleşmiş bir durum olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI PİSTİ NİYE PAS GEÇTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki "Barış Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ilk planda pisti pas geçip bir süre Kızıldeniz üzerinde bekledi. Buna göre Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın Şarm Eş Şeyh’teki zirveye Netanyahu’nun da katılacağı ile ilgili açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havada olan uçağını Mısır’a indirtmediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, Şarm el Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu’nun katılacağı bir zirveye katılmayıp Türkiye’ye döneceğini muhataplarına bildirmesi üzerine ise Netanyahu’nun katılımının iptal edildiği öğrenildi. Netanyahu'nun katılmama kararı ile birlikte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı tekrar Şarm El Şeyh Havalimanı'na dönerek piste indi.

TÜRKİYE NET TAVIR GÖSTERDİ

CNN Türk'te konuyla ilgili bilgi veren Hande Fırat ise Netanyahu'nun zirveye katılma kararı sonrası Türkiye'nin net şekilde tavrını ortaya koyduğunu söyledi.

Fırat şunları aktardı: Irak başta olmak üzere pek çok ülkenin liderinin zirveye katılmayacağı belirtildi. Netanyahu'nun katılma kararı sonrası Türkiye net bir tepki gösterdi.

Bu çok büyük bir diplomatik nezaketsizlik. Netanyahu'nun davet edilmesi diğer liderlere yapılmış büyük bir diplomatik nezaketsizliktir. Aynı diplomatik nezaketsizliği İsrail parlamentosundaki konuşmasında da yaptı. İsrail'in yanında olduğunu çok açık ifade etti.

Abdülkadir Selvi ise söz konusu 'pist krizi' ile ilgili şu bilgileri paylaştı: Kahire'ye yaklaştığımız sırada. Netanyahu gölgesi düşecek. Yeni bir hadise yaşanır mı diye düşünürken uçağın tekerlekleri tam inerken uçak pisti pas geçti.

Dönüşe geçildiği sırada Netanyahu'unun katılmayacağı belirtildi. Havada 19 dakika tur atılmış oldu.