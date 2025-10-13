Trump kasıtlı mı yapıyor? Hala İsrail'de pohpohlanıyor Mısır'daki zirve başlayamadı

MISIR'da yapılacak olan Gazze zirvesi henüz başlamış değil. ABD Başkanı Donald Trump dışında tüm liderler Mısır'da biraraya geldi ve Trump'ı bekliyor. İsrail gezisini uzattıkça uzatan Donald Trump, hala Tel Aviv'den ayrılmış değil. 'Biraz geç kaldım' diyen Trump, "Orada harika insanlar var. En zengin ve güçlü ülkelerin liderleri beni bekliyor. Ancak biraz geç gideceğim, belki geldiğimde orada olmazlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki Şarm el Şeyh zirvesi öncesinde İsrail'de bulunuyor. Gazze zirvesine başkanlık etmesi için beklenen Donald Trump, İsrail gezisini uzattıkça uzattı. Öğleden sonra katılacağı belirtilen zirve için hala Mısır'a gitmiş değil.

22 LİDER TOPLANDI...

Gazze'deki barışın konuşulması için toplanan Türkiye dahil 22 ülkeden Devlet Başkanları, Mısır'a öğleden sonra ulaştı. Liderler, toplantıya başlamak için Trump'ın İsrail'den Mısır'a geçmesini bekliyor. Gazze için büyük önem taşıyan Şarm El Şeyh Barış zirvesi, Trump olmadan başlayamıyor. Zira toplantıya başkanlık yapacak olan kişi Trump.

KASITLI OLARAK MI BEKLETİYOR...

Donald Trump, Tel Aviv'de başbaşa planlanandan uzun bir görüşme yaptığı Netanyahu'nun zirveye davetli olmadığını öğrenince Mısır lideri Sisi'yi arayıp davet ettirmişti. Netanyahu'nun Mısır'a gideceği duyurulunca Türkiye dahil bir çok ülke tepki gösterince, İsrail tarafından 'katılmayacak' açıklaması gelmişti.

GEÇ KALDIM BELKİ OLMAZLAR...

Trump, Netanyahu ile olan görüşmesinin nardından İsrail parlamentosu Knesette konuşma yaptı. Trump, Mısır'da bekleyen liderlere de değindiği konuşmasında şunları söyledi:

"Orada harika insanlar var. En zengin ve güçlü ülkelerin liderleri beni bekliyor. Ancak biraz geç gideceğim, belki geldiğimde orada olmazlar"

Bu esnada Trump, İsrail'de övgü yağmuruna tutuluyor. Netanyahu, Trump'a defalarca teşekkür ederken, İsrail Meclis Başkanı Trump'ı "Bin beş yüz yıl önceki Büyük Kiros'tan beri İsrail'in en büyük dostu" olarak tanımladı.

Dünya liderleri, Trump'ın ilk önce İsrail'e geleceğini, sonra da Mısır'a uğrayacağını biliyordu. Bilinmeyen ise Trump'ın İsrail'de ne kadar daha kalacağı...