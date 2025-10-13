BIST 10.556
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği baskınlarda, çok sayıda silah, mühimmat ve 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 7 piyade tüfeği, 9 tabanca, 9 av tüfeği, 40 şarjör ve bin 565 fişek, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

