HABER /  GÜNCEL

Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum

Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde düzenlenen Gazze zirvesi kapsamında gerçekleşen zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD Başkanı Trump bir araya geldi.

Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze ateşkesi yürürlüğe girerken ateşkesin kalıcı olması ve uzun yıllara dayanan çatışmanın tamamen durması için çabalar devam ediyor. 

MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ

Karşılıklı takas tamamlanırken 20'den fazla liderin katılacağı Gazze zirvesi düzenleniyor.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde düzenlenecek zirvede, tarafların anlaşma imzalaması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

Zirveye katılan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Sabah saatlerinde Ankara'da hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a gelerek burada önemli temaslarda bulundu. 

DONALD TRUMP İLE BULUŞTU

Görüşmelerin ardından aile fotoğrafı buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. 

İkili başparmaklarını kaldırarak, kameralara poz verdi. 



"BU ADAMI SEVİYORUM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini gören Trump'ın, ellerini açarak beklerken Erdoğan için "Dostum, Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. 

İkili arasındaki samimi anlar dikkat çekti. 

