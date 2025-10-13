Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak

Mısır'da bir araya gelen Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Meloni'yi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" demesi dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da Gazze için düzenlenen zirveye katılıyor. Zirve önce Mısır'a gelen liderlerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meloni ile "sigara" üzerinden gerçekleştirdiği kısa sohbet ise zirvenin dikkati çeken anlarından oldu.

"HAVALİMANINA BERABER Mİ İNDİK"

Cumhurbaşkanı ile tokalaşan Meloni, önce nasıl olduğunu sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İyiyim" yanıtını vermesinin ardından Meloni, "Uçaktan inerken görmüştüm sizi. Beraber mi geldik, intikal ettik havalimanına. Her şey yolunda mı?" dedi.

"SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM"

Akabinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyi görünüyorsun. Ama sigarayı bıraktırmam lazım." dedi.

Meloni ise "Hayır hayır" dedikten sonra gülerek uzaklaştı.

Ortaya gülümseten, samimi anlar çıktı.