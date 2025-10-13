BIST 10.556
DOLAR 41,80
EURO 48,40
ALTIN 5.500,24
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak

Mısır'da bir araya gelen Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Meloni'yi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" demesi dikkati çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da Gazze için düzenlenen zirveye katılıyor. Zirve önce Mısır'a gelen liderlerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meloni ile  "sigara" üzerinden gerçekleştirdiği kısa sohbet ise zirvenin dikkati çeken anlarından oldu. 

"HAVALİMANINA BERABER Mİ İNDİK"

Cumhurbaşkanı ile tokalaşan Meloni, önce nasıl olduğunu sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İyiyim" yanıtını vermesinin ardından Meloni, "Uçaktan inerken görmüştüm sizi. Beraber mi geldik, intikal ettik havalimanına. Her şey yolunda mı?" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak - Resim: 0

"SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM"

Akabinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyi görünüyorsun. Ama sigarayı bıraktırmam lazım." dedi.

Meloni ise "Hayır hayır" dedikten sonra gülerek uzaklaştı. 

Ortaya gülümseten, samimi anlar çıktı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trump kasıtlı mı yapıyor? Hala İsrail'de pohpohlanıyor Mısır'daki zirve başlayamadı
Trump kasıtlı mı yapıyor? Hala İsrail'de pohpohlanıyor Mısır'daki zirve başlayamadı
Okan Buruk'tan Icardı hakkında çarpıcı sözler!
Okan Buruk'tan Icardı hakkında çarpıcı sözler!
Ajda Pekkan'dan izleyenlere büyük şok! "Evde kaldım"
Ajda Pekkan'dan izleyenlere büyük şok! "Evde kaldım"
Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü
Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü
Tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza
Tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza
Deprem korkusu taşınmaya itti! Burcu Kara bakın nereye taşınıyor...
Deprem korkusu taşınmaya itti! Burcu Kara bakın nereye taşınıyor...
Erdoğan'dan Mısır'a Netanyahu mesajı! Uçağı pisti pas geçti meğer sebebi...
Erdoğan'dan Mısır'a Netanyahu mesajı! Uçağı pisti pas geçti meğer sebebi...
17 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Sıkışan çuvalı çıkarmak istedi önce kolu...
17 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Sıkışan çuvalı çıkarmak istedi önce kolu...
Ergin Ataman Panathinaikos Olympiakos maçının hakemine isyan etti
Ergin Ataman Panathinaikos Olympiakos maçının hakemine isyan etti
Arzum OKKA, 10. yılında yeni modeli OKKA Elite'i tanıttı
Arzum OKKA, 10. yılında yeni modeli OKKA Elite'i tanıttı
Kumardan kurtulmak için gittiği YEDAM sayesinde alkol ve sigara bağımlılığını da yendi
Kumardan kurtulmak için gittiği YEDAM sayesinde alkol ve sigara bağımlılığını da yendi
Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu günde 5 saat ulaşıma kapatılacak