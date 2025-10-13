BIST 10.556
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü

Esenyurt’ta dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan kadın, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenirken takibe alındı ve gözaltına alındı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.

Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yasalara aykırı olan organize dilencilik faaliyetleri ile bazı kişilerin büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

İlçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Aksoy, manevi duyguları suistimal eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

