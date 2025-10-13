Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: Savcı 12 yıl istedi

Rezan Epözdemir hakkında düzenlenen iddianame ile ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi.

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

REZAN EPÖZDEMİR İÇİN 4 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Epözdemir için "rüşvete varacılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.