BIST 10.556
DOLAR 41,79
EURO 48,40
ALTIN 5.524,68
HABER /  GÜNCEL

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

Saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

Abone ol

10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken ailesiyle son kez iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan yakınlarının yanına giderken yolda saldırıya uğradığı belirlendi. Alınan bilgiye göre Tosun, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilip gasp edildi. Kafasına aldığı darbeler sonucu yol kenarında baygın halde bulundu.

ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tosun’un üzerinde kimlik veya belge bulunmadığı için kaydı yapılmadı ve ailesine de uzun süre ulaşılamadı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı

ÖNCEKİ HABERLER
Emlak vergisine üst sınır düzenlemesi geliyor
Emlak vergisine üst sınır düzenlemesi geliyor
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 kişi yakalandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 kişi yakalandı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’tan ateşkesi bozma tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’tan ateşkesi bozma tehdidi
Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: Savcı 12 yıl istedi
Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: Savcı 12 yıl istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Mısır'da tarihi Gazze Zirvesi! Trump: İkinci aşama başladı
Mısır'da tarihi Gazze Zirvesi! Trump: İkinci aşama başladı
Trump kasıtlı mı yapıyor? Hala İsrail'de pohpohlanıyor Mısır'daki zirve başlayamadı
Trump kasıtlı mı yapıyor? Hala İsrail'de pohpohlanıyor Mısır'daki zirve başlayamadı
Okan Buruk'tan Icardı hakkında çarpıcı sözler!
Okan Buruk'tan Icardı hakkında çarpıcı sözler!
Ajda Pekkan'dan izleyenlere büyük şok! "Evde kaldım"
Ajda Pekkan'dan izleyenlere büyük şok! "Evde kaldım"
Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü
Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü