Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

Saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti

10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken ailesiyle son kez iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan yakınlarının yanına giderken yolda saldırıya uğradığı belirlendi. Alınan bilgiye göre Tosun, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilip gasp edildi. Kafasına aldığı darbeler sonucu yol kenarında baygın halde bulundu.

ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tosun’un üzerinde kimlik veya belge bulunmadığı için kaydı yapılmadı ve ailesine de uzun süre ulaşılamadı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı