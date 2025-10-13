BIST 10.556
E-imza sahteciliği davasında 5 sanık yeniden tutuklandı

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak sahte belge düzenledikleri iddiasıyla yargılanan 5 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin davada son celsede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 5 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verdi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

