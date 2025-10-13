BIST 10.553
Netanyahu işini İsrail medyası yazdı Erdoğan "Ankara'ya dönerim" demiş

MISIR'daki Gazze zirvesi kadar İsrail'in Gazze kabası lideri Netanyahu'nun olayı gündem oldu. Netanyahu Trump araya girince zirveye zoraki bir davet aldı. Netanyahu tam gideceğini açıklamıştı ki bir saat içinde gitmeyecek açıklaması geldi. İşte o 1 saat içinde ne olduğunu Israel Hayom gazetesi yazdı. Sebebi Erdoğan'ın koyduğu tavırdı.

Israel Hayom gazetesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Mısır’da düzenlenen zirveye katılmayı kabul ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesi üzerine katılma kararından vazgeçti.

Gazeteye göre Netanyahu'nun katılımına diğer ülke liderleri de tepki verdi ancak, en sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. 

"NETANYAHU GELİRSE ANKARA'YA DÖNERİM"

Erdoğan’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye, “Netanyahu zirveye gelirse Ankara'ya geri dönerim” mesajı gönderdiği bildirildi.

UÇAĞI BU YÜZDEN PAS GEÇTİ
Anadolu Ajansı’na dayandırılan bilgilere göre, Erdoğan’ın uçağı, Netanyahu’nun çekilme kararının duyurulmasından önce birkaç kez Şarm el Şeyh hava sahasında tur attı. Havalimanını pas geçip Kızıldeniz üstünde turlayan Erdoğan'ın uçağı, Netanyahu 'gelmeyeceğim' açıklaması yapınca Mısır'a iniş yapmıştı. 

TÜRK YETKİLİLERDEN WASHİNGTON'A TEPKİ

Israel Hayom’un edindiği bilgilere göre, Ankara yönetimi Washington’a da bir mesaj göndererek, Netanyahu’nun zirveye katılımının Türkiye ile koordine edilmeden açıklanmasından duyulan rahatsızlığı iletti. Amerikalı yetkililer, yapılan görüşmelerin ardından Netanyahu’nun ekibiyle temasa geçti ve ziyaretin iptal edilmesi kararı alındı.

DİNİ BAYRAM DENDİ ASIL SEBEP BUYDU... 

Netanyahu’nun ofisi, iptal kararına gerekçe olarak “bayramın başlamasını” gösterdi ancak gazete, bu gerekçenin koalisyon ortaklarıyla önceden görüşülmediğini belirtti. 

