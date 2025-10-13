480 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda

480 bin nufusa sahip olan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu son maçında Yeşil Burun Adaları sahasında Esvatini'yi konuk etti.

Karşılaşmayı Yeşil Burun Adaları; Livramento, Semedo ve Stopira'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 23'e çıkaran Yeşil Burun Adaları grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Katılımı kesinleşen ülke sayısı 22'ye yükseldi

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.