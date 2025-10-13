Ali Sabancı ile Vuslat Doğan'ın 29 yıllık evlilikleri bitti

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini sonlandırdı. 2023 yılındaki tekne kazasını da hatırlattığı bir ayrılık açıklaması yayınlayan Vuslat Doğan, "Güçleneceğimizi sandık ama öyle olmadı" dedi.

Abone ol

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan, 29 yıl süren evliliklerine nokta koydu.

İkilinin kopma aşamasına gelmesi ise Yunanistan'da geçirdikleri kaza sonrası oldu. Sabancı çifti, tatilde oldukları Yunanistan’ın Leros Adası’nda bindikleri bot, kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti.

İkili bu kazanın ardından peş peşe ameliyatlar geçirirken, araları da gittikçe açılmaya başladı.

Çiftin bu kazadan sonra uzun bir süre konuşmadığı da magazin kulislerinde gündem oldu.

Bu gelişmelerin ardından ise herkesin beklediği boşanma bugün gerçekleşti.

Sabancı ve Doğan, evliliklerini bitirdiklerini, paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu.

TEKNE KAZASI HATIRLATILDI

Yaptıkları açıklamada 2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasını da hatırlatan Doğan ve Sabancı, "Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bu günlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık." dedi.

"KAZADAN SONRA BİRBİRİMİZİ SUÇLAMADIK, MADDİ TALEBİMİZ YOK"

Açıklamada, bir süredir gündeme getirilen "5 milyar dolarlık tazminat talebi" iddiası da reddedilirken, "Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık.

İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz." ifadeleri kullanıldı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın yaptığı ortak açıklama şöyle:

"ÇOK ÇABALADIK AMA..."

29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...

Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi.

Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

"BİR ÖMÜR CAN DOSTUYUZ"

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:

Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz.

Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı.