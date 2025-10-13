BIST 10.556
DOLAR 41,79
EURO 48,42
ALTIN 5.514,45
HABER /  SPOR

Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya: Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız
Fenerbahçe'den tarihi Robert Lewandowski hamlesi
Fenerbahçe'den tarihi Robert Lewandowski hamlesi
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan'ın 29 yıllık evlilikleri bitti
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan'ın 29 yıllık evlilikleri bitti
Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti
Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti
Emlak vergisine üst sınır düzenlemesi geliyor
Emlak vergisine üst sınır düzenlemesi geliyor
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 kişi yakalandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 kişi yakalandı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’tan ateşkesi bozma tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’tan ateşkesi bozma tehdidi
Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: Savcı 12 yıl istedi
Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: Savcı 12 yıl istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Mısır'da tarihi Gazze Zirvesi! Trump: İkinci aşama başladı
Mısır'da tarihi Gazze Zirvesi! Trump: İkinci aşama başladı