BIST 10.556
DOLAR 41,79
EURO 48,38
ALTIN 5.515,72
HABER /  DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlamasının ardından "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı" imza töreni sonrası, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne iştirak etti.

Erdoğan, zirvenin ardından Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na gitti.

Havalimanında Erdoğan'ı, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın,  Cumhurbaşkanlığı  İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'dan ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
E-imza sahteciliği davasında 5 sanık yeniden tutuklandı
E-imza sahteciliği davasında 5 sanık yeniden tutuklandı
Burhanettin Duran'dan Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Önemli bir dönüm noktası
Burhanettin Duran'dan Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Önemli bir dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'ya dönerim" resti geri adım attırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'ya dönerim" resti geri adım attırdı
Hulki Cevizoğlu: Nobel Barış Ödülüne Cumhurbaşkanımız Layık
Hulki Cevizoğlu: Nobel Barış Ödülüne Cumhurbaşkanımız Layık
480 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda
480 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Bakan Yerlikaya: Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız
Fenerbahçe'den tarihi Robert Lewandowski hamlesi
Fenerbahçe'den tarihi Robert Lewandowski hamlesi
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan'ın 29 yıllık evlilikleri bitti
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan'ın 29 yıllık evlilikleri bitti
Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti
Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti
Emlak vergisine üst sınır düzenlemesi geliyor
Emlak vergisine üst sınır düzenlemesi geliyor
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum
Trump'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a samimi karşılama: Bu adamı seviyorum