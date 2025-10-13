BIST 10.556
Yeşil Burun Adaları tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda

Yeşil Burun Adaları, Afrika Elemeleri D Grubu’nun 10. haftasında Esvatini’yi 3-0 mağlup ederek 22 puanla lider tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Afrika Elemeleri D Grubu’nun 10. haftasında sahasında Esvatini’yi ağırlayan Yeşil Burun Adaları, Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira’nın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

TARİHTE İLK 

Bu galibiyetle grubu 22 puanla lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 22’YE ÇIKTI

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alması kesinleşen takım sayısı 22’ye yükseldi. Yeşil Burun Adaları’nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana da turnuva biletini şimdiden aldı.

TARİHİ TURNUVA ABD, KANADA VE MEKSİKA’DA

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ev sahibi üç ülke turnuvaya doğrudan katılacak.

