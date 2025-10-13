BIST 10.556
DOLAR 41,81
EURO 48,43
ALTIN 5.523,93
HABER /  GÜNCEL

Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Abone ol

S.A. yönetimindeki 04 AG 774 plakalı ambulans, Hamur-Ağrı kara yolunda Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'nda, H.A'nın kullandığı 65 ACK 912 plakalı kamyonetle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun cevabı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun cevabı
Yeşil Burun Adaları tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda
Yeşil Burun Adaları tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda
Kredi çekemeyenleri yardım vaadiyle dolandırdılar: 20 tutuklama
Kredi çekemeyenleri yardım vaadiyle dolandırdılar: 20 tutuklama
Berke Özer'e kötü haber! Men cezası alabilir...
Berke Özer'e kötü haber! Men cezası alabilir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı
E-imza sahteciliği davasında 5 sanık yeniden tutuklandı
E-imza sahteciliği davasında 5 sanık yeniden tutuklandı
Burhanettin Duran'dan Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Önemli bir dönüm noktası
Burhanettin Duran'dan Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Önemli bir dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'ya dönerim" resti geri adım attırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'ya dönerim" resti geri adım attırdı
Hulki Cevizoğlu: Nobel Barış Ödülüne Cumhurbaşkanımız Layık
Hulki Cevizoğlu: Nobel Barış Ödülüne Cumhurbaşkanımız Layık
480 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda
480 bin nüfuslu ülke ilk kez Dünya Kupası'nda
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak