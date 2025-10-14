Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibi Eyüpspor, Selçuk Şahin’le yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Orhan Ak’ı getirdi.

Süper Lig'de Selçuk Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışına başlayan Eyüpspor'da teknik direktör belli oldu.

Hagi ve Emre Belözoğlu ile görüşen Eyüpspor, Orhan Ak'ta karar kıldı ve 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Eyüp'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" ikas Eyüpspor’umuz , Teknik Direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Resmi imza töreni bugün saat 16.00’da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir."

ORHAN AK'IN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Başakşehir'de başlayan Orhan Ak, sonrasında, Beşiktaş, Trabzonspor ve Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.