Ulaşımdan otoparka çok sayıda kalemde fiyatlar artacak! İBB'den zam hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde çok sayıda kaleme yapılacak zam maddeleri komisyonlara gönderildi. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs, taksi, servis gibi ulaşım kalemlerinden tiyatro, kreş gibi alanlara kadar fiyatların artırılması gündeme gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde zam talebi komisyonlara sevk edildi. Toplu ulaşım araçları, külltür sanat alanları gibi alanlardaki zamlar komisyonlarda ele alınacak.

MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Soru önergelerinin verildiği ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı mecliste gündem maddeleri de ilgili komisyonlara sevk edildi.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM GÜNDEMDE

Bu kapsamda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından gündem maddesinin ilerleyen günlerde yapılacak İBB Meclisindeki oturumda görüşülmesi bekleniyor.