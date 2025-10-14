İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yakın çevresine konuştu

Samsunspor maçı sonrası Archie Brown ile sert bir tartışma sonrası kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, kararla ilgili maçlarda soyunma odasında tartışmalar yaşanabileceğini, aile içerisinde bunun normal olduğunu söyledi.

Abone ol

İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz’la da yolların ayrılmasıyla başlayan değişim rüzgârının önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle milli takım kampından çıkarılan İrfan Can Kahveci’nin kadro dışı kararını hastanede aldığı ve şaşkınlık yaşadığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, puan kaybına isyan ettiğini, her takımda yaşanabilecek bir tartışma yaşandığını savunduğu ifade edildi.

"Aile içerisinde çözülecek konular"

Yönetimin, teknik heyet onayıyla alınan kararına saygı duyduğunu, ancak kararın yanlış olduğunu düşünen Kahveci, puan kaybının yaşandığı maçlarda soyunma odasında tartışmalar yaşanabileceğini, aile içerisinde bunun normal olduğunu ve aile içerisinde çözülecek konular olduğunu, kadro dışına neden olacak kadar bir durum olmadığını savundu.