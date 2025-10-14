BIST 10.556
Kocaeli'de aile faciası! Tartıştığı kızını vurup intihar etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında kızını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Atatürk Mahallesi 323. Sokak’ta Muzaffer Y. (60) ile kızı Meltem Y. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Y, tabancayla kızına ateş etti.

Evde bulunan diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meltem Y, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı silahla başına ateş ederek intihar eden Muzaffer Y. ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

