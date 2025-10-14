BIST 10.556
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç oynandı Fransa'ya İzlanda engeli

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla devam etti. D Grubu'da Fransa geriye düştüğü maçta İzlanda ile 2-2 berabere kaldı

Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Slovakya-Lüksemburg: 2-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1


B Grubu:

Slovenya-İsviçre: 0-0

İsveç-Kosova: 0-1


D Grubu:

Ukrayna-Azerbaycan: 2-1

İzlanda-Fransa: 2-2


J Grubu:

Galler-Belçika: 2-4

Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1

