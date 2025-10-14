BIST 10.556
DOLAR 41,83
EURO 48,43
ALTIN 5.529,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

12 saat boyunca su verilmeyecek! İSKİ'den su kesintisi açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
12 saat boyunca su verilmeyecek! İSKİ'den su kesintisi açıklaması

Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahalleye 12 saat süreyle su verilemeyecek.

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine bugün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
11. sınıfta diploma, 12. sınıfta 1 gün okul... Eğitim sistemi değişiyor
11. sınıfta diploma, 12. sınıfta 1 gün okul... Eğitim sistemi değişiyor
CHP'li eski belediye başkanı tutuklandı
CHP'li eski belediye başkanı tutuklandı
Kocaeli'de aile faciası! Tartıştığı kızını vurup intihar etti
Kocaeli'de aile faciası! Tartıştığı kızını vurup intihar etti
İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yakın çevresine konuştu
İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yakın çevresine konuştu
Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç oynandı Fransa'ya İzlanda engeli
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç oynandı Fransa'ya İzlanda engeli
Katar Emiri Al Sani'den Gazze zirvesine ilişkin açıklama
Katar Emiri Al Sani'den Gazze zirvesine ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli, Sılehi Aşireti Lideri Mehmet Alayı Atlı’yı kabul etti
Devlet Bahçeli, Sılehi Aşireti Lideri Mehmet Alayı Atlı’yı kabul etti
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun cevabı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun cevabı