12 saat boyunca su verilmeyecek! İSKİ'den su kesintisi açıklaması

Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahalleye 12 saat süreyle su verilemeyecek.

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine bugün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.