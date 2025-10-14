Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

2008 ve 2011 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının FETÖ/PDY'ye mensup kişiler tarafından temin edildiğine ilişkin soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup kişiler tarafından temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

Haklarında beyan bulunan 8 ihraç edilmiş kamu görevlisi şüpheli, örgüt mensuplarınca KPSS’ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde kalan 1’i aktif kamu çalışanı, 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere 2 şüpheli, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 özel sektör çalışanı şüpheli olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, 14 Ekim tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.