Pervin Buldan'ın medyayla ilgili sözleri tepki çekti Buldan'dan yeni açıklama

DEM Partili Pervin Buldan, süreci eleştiren haber ve yorumları "iyileştirmenin ve ortadan kaldırmanın" iktidarın görevi olduğunu söylemesiyle ilgili eleştirelere "Sürecin ilerleyebilmesi için herkesin bu sürece katkı sunması gerektiği ve bir barış dilini oluşturması gerektiğini ifade ettim. Ama ne yazık ki sözlerim yanlış anlaşıldı" yanıtını verdi.

Abone ol

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı Heyeti 3 Ekim'de Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. DEM Partili Pervin Buldan'ın Medya Haber TV'de Abdullah Öcalan’ın medyayı eleştirdiğini ve sürece karşı çıkan yorumları "iyileştirmenin ve ortadan kaldırmanın" iktidarın görevi olduğunu söyledi.

"Herhangi bir kanala ya da yorumcuya bir sansür uygulamasını kastetmiyorum"

Buldan'ın açıklaması "sansür çağrısı" olarak değerlendirildi ve tepki topladı. Buldan, tepkilere ve Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin Odatv'ye konuştu:

"Abdullah Öcalan'ın eleştirisi elbette ki sürece negatif yaklaşanlara. Yani dil olarak, zihinsel olarak sürece katkı sunmayanlara. Abdullah Öcalan'ın birçok televizyon izliyor, yorumlara bakıyor, programları takip ediyor. Bütün bunlar da negatif dil kullanılmasını eleştiriyor ve herkesin bir bütün olarak sürece pozitif bir katkı sağlamasının faydalı olacağını ifade ediyor.

Ben bunu aktarmaya çalıştım ama şimdi başka bir yerden tartışılıyor söylediklerim. Asla herhangi bir kanala ya da yorumcuya bir sansür uygulama ya da başka bir şekilde müdahale edilmesini kastetmiyorum.

Sürecin ilerleyebilmesi için herkesin bu sürece katkı sunması gerektiği ve bir barış dilini oluşturması gerektiğini ifade ettim. Ama ne yazık ki sözlerim yanlış anlaşıldı ve başka bir yere çekildi. Bizim söylemek istediğimiz şu, dilin iyileşmesi, dilin pozitif olarak bu sürece katkı sağlaması. Öcalan da bunu ifade ediyor."