BIST 10.556
DOLAR 41,83
EURO 48,43
ALTIN 5.529,28
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü

Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü

Gazze konulu "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkes ve barış sürecinin ele alındığı "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için gittiği Mısır ziyaretini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" özel uçağı, gece saat 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte havalimanından ayrıldı.

Erdoğan, Mısır'daki zirve kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan gibi önemli liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Pervin Buldan'ın medyayla ilgili sözleri tepki çekti Buldan'dan yeni açıklama
Pervin Buldan'ın medyayla ilgili sözleri tepki çekti Buldan'dan yeni açıklama
Görülmemiş vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü görgü tanığı anlattı
Görülmemiş vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü görgü tanığı anlattı
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Ulaşımdan otoparka çok sayıda kalemde fiyatlar artacak! İBB'den zam hamlesi
Ulaşımdan otoparka çok sayıda kalemde fiyatlar artacak! İBB'den zam hamlesi
Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 Nisan'da Türkiye'de devreye girecek
Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 Nisan'da Türkiye'de devreye girecek
12 saat boyunca su verilmeyecek! İSKİ'den su kesintisi açıklaması
12 saat boyunca su verilmeyecek! İSKİ'den su kesintisi açıklaması
11. sınıfta diploma, 12. sınıfta 1 gün okul... Eğitim sistemi değişiyor
11. sınıfta diploma, 12. sınıfta 1 gün okul... Eğitim sistemi değişiyor
CHP'li eski belediye başkanı tutuklandı
CHP'li eski belediye başkanı tutuklandı
Kocaeli'de aile faciası! Tartıştığı kızını vurup intihar etti
Kocaeli'de aile faciası! Tartıştığı kızını vurup intihar etti
İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yakın çevresine konuştu
İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yakın çevresine konuştu
Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç oynandı Fransa'ya İzlanda engeli
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 maç oynandı Fransa'ya İzlanda engeli