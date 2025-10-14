Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü

Gazze konulu "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkes ve barış sürecinin ele alındığı "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için gittiği Mısır ziyaretini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" özel uçağı, gece saat 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte havalimanından ayrıldı.

Erdoğan, Mısır'daki zirve kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan gibi önemli liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.