Fatih'te uyuşturucudan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Fatih'te, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve benzer suçlardan aranan hükümlü gözaltına alındı.

Abone ol

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler çevrede aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 3, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan bir kaydı bulunan A.A. yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 1 kilo 300 gram kimyasal madde ve 55 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.