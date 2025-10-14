BIST 10.535
Amasra maden faciasında hayatını kaybeden 43 madenci anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 

Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, 43 maden işçisini kaybetmenin acısının o günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Arslan, "Temennimiz bu tür elim kazaların bir daha yaşanmaması. Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İş güvenliği önlemleri almamızın ne kadar önemli olduğunu hem kişisel hem kurumsal olarak bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Törende ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Amasra Kaymakamı Muhammet Çetin, sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

