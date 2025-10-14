BIST 10.493
E-Ticaret devinden güzel haber! 250 bin kişi istihdam edilecek

ABD'de siparişlerin hızla arttığı tatil dönemine hazırlanan Amazon, lojistik ve dağıtım ağlarını güçlendirmek amacıyla 250 bin kişilik geçici istihdam planını açıkladı. Şirket, tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonlarda saatlik 1000 lira ücret ödeyecek.

ABD'de yaklaşan tatil sezonu öncesi e-ticaret devi Amazon, lojistik ve taşıma ağlarını güçlendirmek amacıyla 250 bin kişilik geçici istihdam planını duyurdu. Şirket, bu sayıyla son iki yılda olduğu gibi bu yıl da aynı ölçekte personel alımı yaparak operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor.

E-TİCARETTE BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

Veri analiz şirketi Adobe Analytics, 2025 tatil döneminde ABD'de çevrimiçi satışların önceki yıllara göre daha yavaş büyüyeceğini, ancak yine de genel perakende satış artışını geride bırakacağını öngörüyor.

TARİFE ETKİSİ SINIRLI OLACAK

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına getirdiği yeni tarifelerin tatil satışlarına sınırlı etki yapması bekleniyor. Uzmanlar, birçok perakendecinin stoklarını önceden doldurmuş olmasının, fiyat baskısını hafifleteceğini belirtiyor.

ÜCRETLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Amazon, tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonlarda saatlik ortalama 23 dolar ücret sunduğunu, sezonluk işçilerin ise saatte 19 doların üzerinde kazanç elde edeceğini açıkladı. Şirket ayrıca çalışanlara sağlık sigortası, eğitim desteği ve kariyer gelişim imkanları gibi yan haklar da sağlayacak.

