Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haziran ayında Erbaa'da bir kamyon kasasındaki otomobilin gizli bölmesinde 10 kilo 190 gram skunk maddesi ele geçirilmesiyle ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ankara ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 290 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler A.Ç, M.Ç. ile Y.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan A.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2 yıldır arandığı öğrenildi.

