Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti

Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkeste kendi başkanlık döneminde yapılan çalışmaların da rol oynadığını savunarak "Benim yönetim dönemimdeki ekip, esirlerin evlerine dönmesi, yardımların Filistinli sivillere ulaşması ve savaşın sona ermesi için yılmadan çalıştılar." dedi.

Biden, sosyal medya hesabından, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda "Bu anlaşmaya giden yol kolay değildi." diyen Biden, "Benim yönetim dönemindeki ekip, esirlerin evlerine dönmesi, yardımların Filistinli sivillere ulaşması ve savaşın sona ermesi için yılmadan çalıştılar." ifadesini kullandı.

Biden, Gazze'de ateşkese varılmasındaki katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini tebrik ederek ABD ve tüm dünya ülkelerinin desteğiyle Orta Doğu'da kalıcı bir barışın tesis edilmesini umduğunu aktardı.

