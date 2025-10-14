BIST 10.493
DOLAR 41,83
EURO 48,37
ALTIN 5.565,35
HABER /  DÜNYA

İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze soykırımına yönelik önemli açıklama!

İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze soykırımına yönelik önemli açıklama!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de barışın İsrail için cezasızlık anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Gazze'de işlenen soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermeli." dedi.

Abone ol

Sanchez, İspanyol Cadena Ser Radyosu'na verdiği röportajda, Gazze'de barış için "fırsat penceresi oluşmasından" dolayı memnun olduğunu söyledi.

Gazze'de şiddetin sona ermesi ve iki devlet arasında açık diyalog için fırsat yaratılmasının önemli olduğunu ancak cezasızlığa izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "Barış, unutmak ya da cezasızlık anlamına gelemez. Gazze'de işlenen soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermelidir." dedi.

Sanchez, iki devletli çözüme desteğini yineleyerek işgal altındaki Batı Şeria'nın unutulmaması, Avrupa'nın Gazze'nin yeniden inşasını desteklemesi ve denetlemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'e yönelik silah ambargosunun Gazze'de barış sağlamlaştırılana kadar devam edeceğine dikkati çeken Sanchez, İspanya'nın barış gücü olarak Gazze'ye asker gönderme olasılığını da dışlamadı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu imzalar sıradan değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu imzalar sıradan değil"
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan açıklama geldi
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan açıklama geldi
Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti
Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti
AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati
AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati
E-Ticaret devinden güzel haber! 250 bin kişi istihdam edilecek
E-Ticaret devinden güzel haber! 250 bin kişi istihdam edilecek
Yeni dönem TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi
Yeni dönem TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi
Google'dan Hindistan'a 15 milyar dolarlık yatırım
Google'dan Hindistan'a 15 milyar dolarlık yatırım
Hakan Tosun'a ne oldu? Korkunç gecenin videosu ortaya çıktı
Hakan Tosun'a ne oldu? Korkunç gecenin videosu ortaya çıktı
İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı! Böyle giderse durum kötü
İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı! Böyle giderse durum kötü
Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır
Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır
Bakan Şimşek açıkladı! Deprem bölgesi için dev destek yolda
Bakan Şimşek açıkladı! Deprem bölgesi için dev destek yolda