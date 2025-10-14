BIST 10.493
DOLAR 41,83
EURO 48,37
ALTIN 5.565,35
HABER /  GÜNCEL

Milli Sporcu Emre Yazgan'ın ölümünde ihmal: Kulüp yetkilisi ve antrenöre dava açıldı

Milli Sporcu Emre Yazgan'ın ölümünde ihmal: Kulüp yetkilisi ve antrenöre dava açıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Palandöken Dağı'nda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan’ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayda kusurlu bulunan kulüp yetkilisi G.Ş. ve antrenör B.M. hakkında "Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme" suçundan kamu davası açıldı.

Abone ol

Erzurum Palandöken Dağı’nda 21 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen çığ felaketi sonucunda hayatını kaybeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Kulübü sporcusu Emre Yazgan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü kapsamlı incelemelerin ardından olaya karışan iki kişi hakkında dava açılmasına karar verdi.

Başsavcılık açıklamasında, Sultan Seki mevkii’nde meydana gelen çığ felaketinde, yüksek irtifa kampı için bölgede bulunan 16 kişilik sporcu grubundan 4 kişinin yaralandığı ve Emre Yazgan’ın çığ altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Otopsi raporunda ölümün mekanik asfiksi (boğulma) sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

İHMAL VE KUSUR TESPİTİ

Soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri, uzman bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri titizlikle değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Yazgan’ın ölümünde ihmali bulunan kulüp yetkilisi G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M.’nin taksir düzeyinde kusurlu oldukları belirlendi. İlgili kişiler hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde "Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme" suçundan kamu davası açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol istifa etti
ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol istifa etti
Marsa’nın “Tesis İçinde Buhar Verimliliği” projesine ödül
Marsa’nın “Tesis İçinde Buhar Verimliliği” projesine ödül
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti
Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı! Valilik açıkladı: Görevden uzaklaştırıldılar
Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı! Valilik açıkladı: Görevden uzaklaştırıldılar
İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze soykırımına yönelik önemli açıklama!
İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze soykırımına yönelik önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu imzalar sıradan değil"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız bu imzalar sıradan değil"
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan açıklama geldi
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan açıklama geldi
Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti
Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti
AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati
AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati
E-Ticaret devinden güzel haber! 250 bin kişi istihdam edilecek
E-Ticaret devinden güzel haber! 250 bin kişi istihdam edilecek
Yeni dönem TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi
Yeni dönem TOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi