Milli Sporcu Emre Yazgan'ın ölümünde ihmal: Kulüp yetkilisi ve antrenöre dava açıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Palandöken Dağı'nda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan’ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayda kusurlu bulunan kulüp yetkilisi G.Ş. ve antrenör B.M. hakkında "Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme" suçundan kamu davası açıldı.

Erzurum Palandöken Dağı’nda 21 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen çığ felaketi sonucunda hayatını kaybeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Kulübü sporcusu Emre Yazgan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü kapsamlı incelemelerin ardından olaya karışan iki kişi hakkında dava açılmasına karar verdi.

Başsavcılık açıklamasında, Sultan Seki mevkii’nde meydana gelen çığ felaketinde, yüksek irtifa kampı için bölgede bulunan 16 kişilik sporcu grubundan 4 kişinin yaralandığı ve Emre Yazgan’ın çığ altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Otopsi raporunda ölümün mekanik asfiksi (boğulma) sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

İHMAL VE KUSUR TESPİTİ

Soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri, uzman bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri titizlikle değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Yazgan’ın ölümünde ihmali bulunan kulüp yetkilisi G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M.’nin taksir düzeyinde kusurlu oldukları belirlendi. İlgili kişiler hakkında 3 Ekim 2025 tarihinde "Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme" suçundan kamu davası açıldı.