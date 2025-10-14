BIST 10.493
HABER /  GÜNCEL

Aylık 15 bin 162 TL destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı

Aylık 15 bin 162 TL destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın başladığını duyurdu. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programda 150 bin kişiye mesleki deneyim kazanma imkanı verilerek aylık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacak. İşte programın detayları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular başlıyor. Ay içerisinde 14 günün tamamlanması halinde uygulanacak program ile aylık 15 bin 162 lira gelir desteği elde edebileceksiniz" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından üniversite okuyan öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurdu. Öğrencilerin kendi kampüslerinde deneyim elde edebileceklerini belirten Işıkhan, haftada 3 gün, ay içerisinde ise 14 günün tamamlanması halinde program kapsamında öğrencilere aylık 15 bin 162 lira gelir desteği elde edebileceklerini açıkladı. Aynı zamanda Işıkhan, 100 bin olan kontenjanın da 150 bine çıkarıldığını bildirdi.

GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Üniversite okuyan kıymetli gençlerimiz, sizlere güzel bir haberimiz var. İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular başlıyor. Kendi kampüslerinizde hem mesleki deneyim kazanacak hem de derslerinizi aksatmayacak şekilde haftada 3 güne kadar, ay içerisinde 14 günün tamamlanması halinde uygulanacak program ile aylık 15 bin 162 lira gelir desteği elde edebileceksiniz. Tekrar hatırlatalım; taleplerinizi dinledik, kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık."

Işıkhan ayrıca programın detaylarını üniversitelerden ve ‘genclik.iskur.gov.tr' internet adresinden öğrenilebileceğini belirtti.

