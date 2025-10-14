BIST 10.450
DÜNYA

Uçan taksinin özellikleri müthiş! 2026'da hizmet vermeye başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD merkezli havacılık şirketi Archer, dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight'ın gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için test süreçlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde uçak, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Fuarda dikey iniş kalkışlı uçaklar da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bagaj taşıma imkanı da sunuyor

Sergilenen araçlar arasında ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight da bulunuyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen uçağın 160 kilometre menzile sahip.

Pilot hariç 4 yolcu taşıyabilen uçak, bagaj taşıma imkanı da sunuyor. Midnight'ın yolcu taşımacılığından acil durum servisleri gibi farklı alanlarda kullanımı öngörülüyor.

 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti

AA muhabirinin şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, aracın test süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde uçak, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti.

Temmuz ayında Abu Dabi'de test uçuşu yapılan Midnight'ın 2026'da takvime uygun şekilde taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra uçağın test süreçleri ABD'de de yoğun olarak devam ediyor.

